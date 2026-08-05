NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Century Casinos-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Century Casinos-Papier letztlich bei 7.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.158 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 16.05 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 04.08.2026 auf 1.22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 83.95 Prozent eingebüsst.

Am Markt war Century Casinos jüngst 36.30 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch