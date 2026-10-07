Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Century Casinos-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Century Casinos-Aktie an diesem Tag 14.55 USD wert. Bei einem Century Casinos-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.873 Century Casinos-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 7.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.02 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 92.99 Prozent.
Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.87 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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