NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor einem Jahr eingebracht

Am 21.10.2025 wurde das Century Casinos-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2.27 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Century Casinos-Aktie investierten, hätten nun 4’405.286 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 0.78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’444.93 USD wert. Damit wäre die Investition 65.55 Prozent weniger wert.

Century Casinos wurde am Markt mit 22.16 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch