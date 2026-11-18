Vor 1 Jahr wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 1.53 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 65.359 Century Casinos-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 0.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16.99 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 83.01 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich jüngst auf 8.75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch