Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Century Casinos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Century Casinos-Anteile letztlich bei 6.56 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 152.439 Century Casinos-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 190.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80.95 Prozent abgenommen.
Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35.53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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