NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 37.594 Century Casinos-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52.26 Prozent.

Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch