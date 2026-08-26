Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2.66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 37.594 Century Casinos-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Casinos-Papiers auf 1.27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -52.26 Prozent.
Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35.69 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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