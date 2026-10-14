Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Century Casinos-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Casinos-Aktie bei 6.57 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 152.207 Century Casinos-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.60 USD wert. Damit wäre die Investition um 87.14 Prozent gesunken.
Am Markt war Century Casinos jüngst 23.43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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