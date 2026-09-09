NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor 5 Jahren verloren

Century Casinos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.94 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 717.360 Century Casinos-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (1.18 USD), wäre die Investition nun 846.48 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 91.54 Prozent verringert.

Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch