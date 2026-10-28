NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Century Casinos-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.202 Century Casinos-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.71 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 27.10.2026 auf 0.72 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -83.29 Prozent.

Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch