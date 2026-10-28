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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Casinos-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4.31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Century Casinos-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.202 Century Casinos-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16.71 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 27.10.2026 auf 0.72 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -83.29 Prozent.
Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Century Casinos Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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