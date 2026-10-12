NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingefahren

Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Century Aluminum-Aktie an diesem Tag bei 7.44 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 134.409 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’940.86 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 09.10.2026 auf 36.76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 394.09 Prozent zugenommen.

Century Aluminum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch