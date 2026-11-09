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|Lukrative Century Aluminum-Anlage?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Century Aluminum gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Aluminum-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8.43 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 1’186.240 Century Aluminum-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Century Aluminum-Aktien wären am 06.11.2026 39’703.44 USD wert, da der Schlussstand 33.47 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 297.03 Prozent vermehrt.
Century Aluminum wurde am Markt mit 3.32 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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