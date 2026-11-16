NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Century Aluminum-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 28.78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.475 Century Aluminum-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.11.2026 118.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18.24 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 3.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch