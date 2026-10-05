NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 05.10.2021 wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Aluminum-Papier an diesem Tag bei 14.62 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 6.840 Century Aluminum-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243.64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +143.64 Prozent.

Century Aluminum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch