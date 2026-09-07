NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 07.09.2021 wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12.71 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 786.782 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 36’801.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46.78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 268.02 Prozent vermehrt.

Alle Century Aluminum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch