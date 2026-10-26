NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.79 USD wert. Bei einem Century Aluminum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.271 Century Aluminum-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 542.66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 442.66 Prozent.

Der Century Aluminum-Wert an der Börse wurde auf 3.10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch