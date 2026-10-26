|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Century Aluminum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.79 USD wert. Bei einem Century Aluminum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.271 Century Aluminum-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 542.66 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 442.66 Prozent.
Der Century Aluminum-Wert an der Börse wurde auf 3.10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite steigt mittags (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Century Aluminum Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.