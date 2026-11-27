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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 27.11.2021 wurde das Central Garden Pet-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 40.89 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 244.581 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 38.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’323.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.77 Prozent verringert.
Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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