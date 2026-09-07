NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 07.09.2021 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag 40.57 USD wert. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 246.488 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 04.09.2026 15’452.30 USD wert, da der Schlussstand 62.69 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 54.52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp belief sich zuletzt auf 4.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch