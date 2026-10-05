Cathay General Bancorp Aktie 916519 / US1491501045
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Cathay General Bancorp-Aktie an diesem Tag 42.05 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.378 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 60.84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.68 Prozent angezogen.
Cathay General Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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