Cathay General Bancorp Aktie 916519 / US1491501045
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde die Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag 39.56 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.278 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 07.08.2026 1’602.88 USD wert, da der Schlussstand 63.41 USD betrug. Mit einer Performance von +60.29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4.25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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