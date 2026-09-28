NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34.15 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 292.826 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 61.45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’994.14 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.94 Prozent zugenommen.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch