Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10.76 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 92.937 Capitol Federal Financial-Papiere. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 15.09.2026 824.35 USD wert, da der Schlussstand 8.87 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 17.57 Prozent verkleinert.
Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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