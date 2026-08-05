Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Capitol Federal Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag bei 5.82 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 171.821 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 1’579.04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9.19 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57.90 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 1.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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