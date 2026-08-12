NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6.31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 1’584.786 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie auf 8.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’961.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.62 Prozent gesteigert.

Alle Capitol Federal Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch