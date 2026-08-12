Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capitol Federal Financial gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6.31 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 1’584.786 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie auf 8.81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’961.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.62 Prozent gesteigert.
Alle Capitol Federal Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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