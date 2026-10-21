Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Capitol Federal Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14.12 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.082 Capitol Federal Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57.79 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Papiers am 20.10.2026 auf 8.16 USD belief. Mit einer Performance von -42.21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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