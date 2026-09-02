NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Capitol Federal Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 6.42 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 1’557.632 Capitol Federal Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie auf 8.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’317.76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.18 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich jüngst auf 1.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch