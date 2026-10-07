NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Am 07.10.2023 wurde das Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4.65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investierten, hätten nun 215.054 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’832.26 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 06.10.2026 auf 8.52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.23 Prozent angewachsen.

Capitol Federal Financial wurde am Markt mit 1.07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch