NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Capital City Bank Group-Papier bei 25.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38.610 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 1’901.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49.26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 90.19 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Capital City Bank Group einen Börsenwert von 840.70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch