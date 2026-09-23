Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Capital City Bank Group-Einstiegs gewesen.
Am 23.09.2025 wurde die Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 43.01 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 232.504 Capital City Bank Group-Anteilen. Die gehaltenen Capital City Bank Group-Papiere wären am 22.09.2026 11’562.43 USD wert, da der Schlussstand 49.73 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.62 Prozent angezogen.
Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 856.59 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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