NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.65 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 422.833 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21’945.03 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 11.08.2026 auf 51.90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +119.45 Prozent.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 882.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch