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|Capital City Bank Group-Investment
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Capital City Bank Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.11.2023 wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 27.29 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Capital City Bank Group-Aktie investiert, befänden sich nun 366.435 Capital City Bank Group-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 50.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’380.36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 83.80 Prozent.
Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich jüngst auf 856.97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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