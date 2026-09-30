Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Capital City Bank Group-Aktie 29.83 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Capital City Bank Group-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.352 Capital City Bank Group-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 48.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.73 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 63.73 Prozent.
Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 843.18 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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