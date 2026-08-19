NASDAQ Composite Index-Wert Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 13.90 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7.194 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 51.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 373.88 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +273.88 Prozent.

Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 894.06 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch