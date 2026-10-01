NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades BOK Financial-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68.97 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144.991 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 126.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’326.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83.27 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial belief sich zuletzt auf 7.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch