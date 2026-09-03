BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.
Am 03.09.2016 wurde die BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 69.33 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14.424 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 136.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’963.36 USD wert. Mit einer Performance von +96.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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