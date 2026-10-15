NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BOK Financial-Papier bei 74.92 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die BOK Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.348 BOK Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 123.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’642.55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 64.26 Prozent.

Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch