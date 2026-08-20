BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.
BOK Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 83.18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 120.221 BOK Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.08.2026 auf 140.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’873.05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +68.73 Prozent.
BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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