Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’832 0.7%  DAX 25’733 0.8%  Euro 0.9463 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’371 2.5%  Bitcoin 63’221 0.6%  Dollar 0.8244 -0.2%  Öl 103.3 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
Bayer-Aktie legt zu: Zulassungserfolg für Nierenmedikament Kerendia
MindMaze-Aktie legt zu: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
AEVIS VICTORIA-Aktie dreht ins Plus: Reingewinn steigt im ersten Halbjahr um 30 Prozent
Suche...

BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative BOK Financial-Anlage? 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen BOK Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

BOK Financial
116.00 EUR 0.87%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem BOK Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BOK Financial-Anteile 83.44 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1.198 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 159.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.18 Prozent erhöht.

BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BOK Financial Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten