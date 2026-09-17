NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem BOK Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BOK Financial-Anteile 83.44 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1.198 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.09.2026 159.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59.18 Prozent erhöht.

BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch