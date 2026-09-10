NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der BOK Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 110.38 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90.596 BOK Financial-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’186.08 USD, da sich der Wert einer BOK Financial-Aktie am 09.09.2026 auf 134.51 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 12’186.08 USD entspricht einer Performance von +21.86 Prozent.

BOK Financial war somit zuletzt am Markt 8.23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch