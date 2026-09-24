NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 24.09.2021 wurden BOK Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die BOK Financial-Aktie an diesem Tag bei 88.70 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11.274 BOK Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 1’472.15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.58 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.22 Prozent angezogen.

BOK Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch