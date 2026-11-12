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|Profitable BOK Financial-Investition?
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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in BOK Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70.20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142.450 BOK Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 18’622.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 86.23 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von BOK Financial bezifferte sich zuletzt auf 7.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu BOK Financial Corp.
Analysen zu BOK Financial Corp.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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