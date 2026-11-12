NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der BOK Financial-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70.20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 142.450 BOK Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 18’622.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 130.73 USD belief. Das entspricht einem Plus von 86.23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial bezifferte sich zuletzt auf 7.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch