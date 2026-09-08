BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine BlackBerry-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BlackBerry gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.21 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.570 BlackBerry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackBerry-Aktie auf 10.64 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80.55 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 19.45 Prozent eingebüsst.
BlackBerry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.23 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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