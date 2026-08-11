BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in BlackBerry gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12.88 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 776.398 BlackBerry-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.34 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’580.75 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4.19 Prozent abgenommen.
BlackBerry wurde am Markt mit 7.35 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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