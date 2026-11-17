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|Profitable BlackBerry-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BlackBerry von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden BlackBerry-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5.85 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 170.940 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BlackBerry-Papiers auf 12.55 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’145.30 CAD wert. Das entspricht einem Anstieg um 114.53 Prozent.
Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 7.44 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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