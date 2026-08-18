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Lohnende BlackBerry-Anlage? 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie gebracht.

BlackBerry
6.88 CHF -1.62%
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Heute vor 10 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des BlackBerry-Papiers betrug an diesem Tag 10.41 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.606 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 12.11 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116.33 CAD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16.33 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 7.24 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’845.43 19.86 SOXBAU
Short 15’155.27 13.89 S5ZB0U
Short 15’709.29 9.00 SABNBU
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Long 13’671.28 19.07 SGBNXU
Long 13’361.30 13.75 SJBMDU
Long 12’821.85 9.00 SRWB1U
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