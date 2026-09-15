BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden BlackBerry-Anteile an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Aktie betrug an diesem Tag 9.53 CAD. Hätte ein Anleger 1’000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 104.932 BlackBerry-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 10.77 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’130.12 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.01 Prozent vermehrt.
BlackBerry war somit zuletzt am Markt 6.23 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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