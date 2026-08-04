BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Aktie betrug an diesem Tag 6.37 CAD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CAD in die BlackBerry-Aktie investierten, hätten nun 156.986 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 31.07.2026 1’872.84 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.93 CAD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87.28 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von BlackBerry belief sich jüngst auf 7.00 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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