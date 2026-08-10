NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Anteile betrug an diesem Tag 68.16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 1.467 Blackbaud-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Blackbaud-Papiere wären am 07.08.2026 67.30 USD wert, da der Schlussstand 45.87 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32.70 Prozent.

Am Markt war Blackbaud jüngst 2.08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch