Blackbaud Aktie 1801347 / US09227Q1004
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Blackbaud-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Blackbaud-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Blackbaud-Anteile an diesem Tag bei 71.57 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13.972 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603.47 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 25.09.2026 auf 43.19 USD belief. Mit einer Performance von -39.65 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Blackbaud erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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