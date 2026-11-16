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|Lohnende Blackbaud-Investition?
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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.
Am 16.11.2023 wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug an diesem Tag 72.72 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 137.514 Blackbaud-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’446.37 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 13.11.2026 auf 54.15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.54 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 2.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Blackbaud Inc.
Analysen zu Blackbaud Inc.
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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