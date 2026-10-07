Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Wert Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77.14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.296 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 72.88 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 06.10.2026 auf 56.22 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27.12 Prozent.
Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 11.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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